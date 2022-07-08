رياضة
الشباب يعزز صفوفه بالدولي البولندي غيغوش كريتشوفياك لموسم واحد
أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان في الساعات الأولى من يوم السبت التعاقد مع الدولي البولندي غيغوش كريتشوفياك لمدة موسم واحد دون الكشف عن تفاصيل العقد.
وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "وقعت إدارة نادي الشباب عقدًا احترافيًا مع لاعب الوسط الدولي البولندي غيغوش كريتشوفياك، لمدة موسم ابتداءً من الفترة الصيفية الحالية".
وأضاف :" تمنت إدارة الشباب بدورها التوفيق للاعب في مهمته المقبلة مع "شيخ الأندية".
ويجيد البولندي الذي يبلغ من العمر 32 عامًا، اللعب في مركز الوسط الدفاعي وقد سبق له تمثيل أندية بوردو واستاد ريمس ونانت وإشبيلية وباريس سان جيرمان ووست بروميتش ألبيون وكراسنودار ولوكوموتيف موسكو.
ويرتبط البولندي بعقدٍ مع كراسنودرا حتى 2024، وقد خاض مع الفريق 15 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين لزملائه.