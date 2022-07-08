الشباب يعزز صفوفه بالدولي البولندي غيغوش كريتشوفياك لموسم واحد

وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "وقعت إدارة نادي الشباب عقدًا احترافيًا مع لاعب الوسط الدولي البولندي غيغوش كريتشوفياك، لمدة موسم ابتداءً من الفترة الصيفية الحالية".