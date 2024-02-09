بطولة آسيا قطر 2023.. أرقام وإحصائيات قبل النهائي المرتقب بين الأردن وقطر

ساهم أكرم عفيف بـ19 هدفاً (6 أهداف و13 تمريرة حاسمة) منذ أول مشاركة له في كأس آسيا 2019، وهي الحصيلة الأعلى للاعبٍ في البطولة منذ تواجد هذه البيانات في 2007، كما ساهم عفيف بهدفٍ أو تمريرة حاسمة في 8 من آخر 9 مبارياتٍ له بالبطولة.