بطولة آسيا قطر 2023.. أرقام وإحصائيات قبل النهائي المرتقب بين الأردن وقطر

وصل المشهد إلى المحطة الأخيرة، حيث يتواجه منتخب الأردن مع قطر المستضيفة وحاملة اللقب، في نهائي كأس آسيا قطر 2023، وذلك يوم غد السبت على استاد لوسيل.
وسيكون التنافس بين الفريقين مسك الختام للنسخة الثامنة من جوهرة بطولات قارة آسيا، والتي نجحت في تسجيل العديد من الأرقام القياسية على كافة الأصعدة.
ويدخل المنتخب الأردني المباراة بطموح تحقيق اللقب القاري الأول، بعد مسيرة مميزة في البطولة، نجح من خلالها في بلوغ المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما كان أبرز إنجازاته قبل ذلك بلوغ الدور ربع النهائي مرتين عامي 2004 و2011.
في المقابل فإن المنتخب القطري يتطلع للاحتفاظ باللقب للمرة الثانية على التوالي، بعدما كان توّج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه بالنسخة الماضية عام 2019 في الإمارات.
ستكون هذه أول مواجهة بين الأردن وقطر في كأس آسيا، خسرت الأردن مرةً واحدة فقط في آخر 5 مواجهات دولية ضد قطر (ف2 ت2).
سيكون هذه النهائي الثالث الذي يجمع منتخبين عربيين في كأس آسيا، بعد 1996 بين الإمارات المستضيف والسعودية، و2007 بين العراق والسعودية.
لم يخسر منتخب قطر في آخر 13 مباراة بكأس آسيا، فاز في 12 منها في الوقت الأصلي، ويتطلع أن يصبح خامس منتخبٍ يحقق الفوز باللقب في نسختين متتاليتين بعد كوريا الجنوبية (1956-1960)، إيران (1968-1972-1976)، السعودية (1984-1988)، اليابان (2000-2004).
أصبح المدرب الحسين عموتة ثالث مدربٍ عربي يصل إلى نهائي كأس آسيا بعد السعوديين (خليل زياني في 1988 – البطل) ومواطنه (ناصر الجوهر في 2000 – وصيف).
ساهم أكرم عفيف بـ19 هدفاً (6 أهداف و13 تمريرة حاسمة) منذ أول مشاركة له في كأس آسيا 2019، وهي الحصيلة الأعلى للاعبٍ في البطولة منذ تواجد هذه البيانات في 2007، كما ساهم عفيف بهدفٍ أو تمريرة حاسمة في 8 من آخر 9 مبارياتٍ له بالبطولة.
قام موسى التعمري بـ 32 مراوغة في كأس آسيا 2023، وهي الحصيلة الأعلى في النسخة الحالية من البطولة، ونجح في 14 مراوغة، وهو أكثر لاعب أنهى تقدّمه بالكرة بتسديدة في النسخة الحالية من البطولة (8).
بتفوّقه في 41 من 58 صراعاً ثنائياً على الكرة، يمتلك مدافع المنتخب القطري لوكاس مينديز 70.7% في كأس آسيا 2023، وهي النسبة الأعلى بين جميع اللاعبين الذين خاضوا 50 صراعاً ثنائياً على الكرة. قام مينديز بـ31 عملية تشتيتٍ للكرة في النسخة الحالية وهي الحصيلة الأعلى كذلك متفوّقاً على مدافع المنتخب الأردني يزن العرب (29).
خاض مدافع الأردن يزن العرب 450 دقيقة دون أن تتم مراوغته في كأس آسيا 2023، وهي أطول مدة بالتساوي مع الإيراني حسين كنعاني.