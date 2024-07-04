لدعم مركز حراسة المرمى.. "الاتحاد" يستهدف 3 حراس عالميين و"بينتو" الأقرب

لا تزال إدارة الاتحاد تعمل على إيجاد حارس مرمى عالمي جديد، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم المقبل.
ووفقًا لما كشف عنه الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي"؛ فإن المحادثات ما زالت مستمرة مع بينتو حارس فريق أتلتيكو باراناينسي ومنتخب البرازيل.
وشدد "غاليتي" الذي يعمل في "سكاي سبورت" على أن بينتو، بات الخيار الأول للنادي السعودي، ومن المتوقع حدوث تطورات بين الطرفين قريبًا.
وأضاف أن مسؤولي الاتحاد تواصلوا أيضًا مع كيبا أريزابالاغا حارس تشيلسي، وأوبلاك حارس أتلتيكو مدريد.
وأشار إلى أن كلا الحارسين يُعتبر بديلًا مناسبًا في حالة عدم الاتفاق مع حارس مرمى أتلتيكو باراناينسي.