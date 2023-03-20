خلال أيام "فيفا".. الأخضر يبدأ معسكر جدة استعدادًا لوديتي فنزويلا وبوليفيا

انتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء أمس الاثنين، في مقر المعسكر المقام في محافظة جدة خلال الفترة من ( 20 - 28 ) من شهر مارس الجاري، ويأتي المعسكر متزامنًا مع أيام الفيفا في شهر مارس 2023. وسيخوض الأخضر خلال معسكره في جدة مباراتين وديتين، حيث سيواجه في المباراة الأولى منتخب فنزويلا يوم 24 مارس، وسيواجه في مباراته الثانية منتخب بوليفيا يوم 28 من الشهر ذاته. وستقام كلتا المباراتين على ملعب الأمير عبد الله الفيصل. ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية متنوعة.
على صعيد متصل، اكتفى الثنائي سالم الدوسري، حسان التمبكتي بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي، فيما لم يشارك نواف العقيدي في الحصة التدريبية لشعوره بآلام في الظهر.
من جهة أخرى، يواصل الأخضر تدريباته اليوم الثلاثاء عند الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.