"المعيقل" يحصل على عضوية لجنة التمكين بالعمل على برامج تطويرية مع الاتحادات الوطنية

وعبّر "المعيقل" عن سعادته بثقة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الترشيحات الدولية تؤكد مكانة المملكة العربية السعودية على الصعيد الدولي في ظل الدعم الكبير الذي تجده الرياضة السعودية من القيادة الرشيدة حفظها ورعاها وبمتابعة دقيقة من رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.