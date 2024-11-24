"المعيقل" يحصل على عضوية لجنة التمكين بالعمل على برامج تطويرية مع الاتحادات الوطنية

حصل رئيس لجنة اللاعبين السعودية وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية إبراهيم المعيقل على ثقة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة (FIVB) في عضوية لجنة التمكين المعنية بالعمل على برامج تطويرية مع الاتحادات الوطنية تحت مظلة الاتحاد الدولي والتي تهدف للنهوض باللعبة.
وهذه اللجنة من أهم اللجان التي تحظى باهتمام ومتابعة الرئيس المنتخب حديثاً للاتحاد الدولي للكرة الطائرة فابيو أزيفيدو الذي يسعى لتطوير الاتحادات الوطنية.
وجاء اختيار المعيقل وهو السعودي الوحيد في لجان الاتحاد الدولي للدورة الانتخابية 2024-2028 نظرًا لما يتمتع به من خبرة عالية كلاعب دولي بالإضافة الى خبراته الإدارية في القطاع الرياضي ومجال الاستشارات الاستراتيجية.
وعبّر "المعيقل" عن سعادته بثقة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الترشيحات الدولية تؤكد مكانة المملكة العربية السعودية على الصعيد الدولي في ظل الدعم الكبير الذي تجده الرياضة السعودية من القيادة الرشيدة حفظها ورعاها وبمتابعة دقيقة من رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
وتمنى المعيقل أن يكون في مستوى ثقة الاتحاد الدولي في خدمة الرياضة العالمية وأن يمثل المملكة العربية السعودية خير تمثيل.