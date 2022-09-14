على الصعيد الآسيوي والعربي.. الرياض تحتضن حفل ختام أول دوري للبلياردو والسنوكر
تحتضن العاصمة السعودية الرياض ختام أول دوري للبلياردو والسنوكر للأندية يقام على الصعيد الآسيوي والعربي والخليجي، حيث تنطلق غداً الخميس منافسات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للبلياردو والسنوكر للأندية بمشاركة أكثر من 400 لاعب في هذه الجولة التي ستشهد مشاركة 40 نادياً في دوري البلياردو للدرجة الأولى ومشاركة 28 نادياً في دوري البلياردو للناشئين.
ويتحدد أبطال الدوري السبت المقبل، حيث تقام المباريات النهائية وحفل الختام على صالة بلاك دايموند.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري جاهزية الاتحاد لهذا الحدث الذي يقام للمرة الأولى على الصعيد القاري والعربي والخليجي.
وقال: "أكملنا كامل الاستعداد لختام هذا الموسم وجميع اللجان أكملت استعدادها وتحضيراتها للجولة الختامية التي سيتحدد خلالها أبطال أول دوري للأندية وسيُكرَّم الأبطال واللاعبون والإداريون والمدربون المميزون، حيث يصل مجموع الجوائز إلى أكثر من 160 ألف ريال، ونتطلع إلى استمرار الدوري وأن تدخل لعبة البلياردو والسنوكر ضمن إستراتيجية دعم الأندية في القريب العاجل بسبب كثرة الأندية التي أُضيفت للعبة، وتتجاوز 64 نادياً إلى الآن". وتمنى الشمري في ختام حديثه التوفيق لجميع الأندية المشاركة.