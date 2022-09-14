على الصعيد الآسيوي والعربي.. الرياض تحتضن حفل ختام أول دوري للبلياردو والسنوكر

وقال: "أكملنا كامل الاستعداد لختام هذا الموسم وجميع اللجان أكملت استعدادها وتحضيراتها للجولة الختامية التي سيتحدد خلالها أبطال أول دوري للأندية وسيُكرَّم الأبطال واللاعبون والإداريون والمدربون المميزون، حيث يصل مجموع الجوائز إلى أكثر من 160 ألف ريال، ونتطلع إلى استمرار الدوري وأن تدخل لعبة البلياردو والسنوكر ضمن إستراتيجية دعم الأندية في القريب العاجل بسبب كثرة الأندية التي أُضيفت للعبة، وتتجاوز 64 نادياً إلى الآن". وتمنى الشمري في ختام حديثه التوفيق لجميع الأندية المشاركة.