أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان ببقاء عام واحد على انطلاق كأس العالم للسيدات

وشاركت فاطمة سامورا الأمين العام في الاتحاد الدولي لكرة القدم الأمين العام لـ FIFA، في رفع ستار ملعب الوحدة المُزيّن بألوان البطولة والواقع في محمية بارانغارو بمدينة سيدني/غاديغال احتفاءً باقتراب موعد بطولة كأس العالم للسيدات 2023، وسيفتح الملعب أبوابه للعامة والنوادي المحلية لغاية 24 يوليو/تموز قبل أن تُوسّع هذه المبادرة لتعمّ كل المدن التسع المضيفة للبطولة، وجاء هذا الملعب هدية للدولتين المضيفتين ليمثل جزءًا من التزام بترك إرث دائم في المنطقة.