أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان ببقاء عام واحد على انطلاق كأس العالم للسيدات

انطلقت احتفالات بمناسبة بقاء عام واحد قبل انطلاق كأس العالم للسيدات 2023، عبر حفل إنارة في مدينة هاميلتون/كيريكيروا بنيوزيلندا، تلاه الكشف عن ملعب الوحدة في مدينة سيدني/غاديغال بأستراليا وعروض وأنوار في باقي المدن التسع المضيفة للبطولة.
وشاركت فاطمة سامورا الأمين العام في الاتحاد الدولي لكرة القدم الأمين العام لـ FIFA، في رفع ستار ملعب الوحدة المُزيّن بألوان البطولة والواقع في محمية بارانغارو بمدينة سيدني/غاديغال احتفاءً باقتراب موعد بطولة كأس العالم للسيدات 2023، وسيفتح الملعب أبوابه للعامة والنوادي المحلية لغاية 24 يوليو/تموز قبل أن تُوسّع هذه المبادرة لتعمّ كل المدن التسع المضيفة للبطولة، وجاء هذا الملعب هدية للدولتين المضيفتين ليمثل جزءًا من التزام بترك إرث دائم في المنطقة.
وقالت سامورا أثناء حفل كشف الستار عن ملعب الوحدة: إنه يوم عظيم من أيام الاستعداد للنسخة التاسعة من كأس العالم للسيدات، فكل الدعم والشغف الذي وجدناه، وحفل الأنوار الرائع الذي عشناه في مدينة هاميلتون/كيريكيروا وحماس كرة القدم للسيدات الذي شهدناه في محمية بارانغارو أثناء الكشف عن ملعب الوحدة سيجعلون من كأس العالم للسيدات بطولة خالدة.
وأضافت: ستكون هذه المنافسة مثالاً للإلهام والوحدة اللذين تفرضهما قوة كرة القدم النسائية، ويتطلع الاتحاد الدولي لكرة القدم والدولتان المضيفتان للترحيب باللاعبات والمشجعين من مختلف أنحاء العالم والذهاب إلى ما وراء العظمة سنة 2023.
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أعن موعد طرح تذاكر كأس العالم للسيدات للبيع، إذ ستنطلق المبيعات عبر الإنترنت ابتداءً من السادس من أكتوبر/تشرين الأول بأسعار أدناها 20 دولارًا للبالغين و10 دولارات للأطفال.
وقالت ساراي بارمان مديرة كرة القدم النسائية بالاتحاد الدولي لكرة القدم: إنه يوم تاريخي في سجل الاتحاد الدولي لكرة القدم وهو يرى كرة القدم النسائية تتجه إلى ما وراء العظمة سنة 2023 بعد أن أصبحت تصفيات المنافسة تشمل جميع أنحاء العالم، وأضحت هناك مساحة أكبر للسيدات والفتيات في كرة القدم، كما باتت مبيعات التذاكر على الأبواب.