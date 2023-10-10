صحفي إيراني: ملعب "فولاد شهر" سيشهد إعادة مباراة الاتحاد وسباهان .. في دوري أبطال آسيا

كما أعلن الاتحاد الآسيوي سابقاً أن المباراة بين الاتحاد وسباهان قد يتم إعادتها، دون اعتبار أي من الفريقين منسحبًا، بل تم تأجيلها لحين انتهاء الأزمة بين الناديين .