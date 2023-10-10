صحفي إيراني: ملعب "فولاد شهر" سيشهد إعادة مباراة الاتحاد وسباهان .. في دوري أبطال آسيا

كشف الصحفي الإيراني "داوود إيكدري" عن آخر تطورات أزمة مباراة الاتحاد وسباهان الإيراني التي ألغيت في 2 اكتوبر الماضي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد ألغى مباراة الاتحاد وسباهان الإيراني بدورى أبطال آسيا، كما رفض لاعبو نادي الاتحاد النزول لأرضية ملعب سباهان أصفهان اعتراضًا على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور وتماثيل بعيدة عن مجال الرياضة.
وكتب إيكدري بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس": "سوف یستضیف ملعب فولاد شهر أصفهان إعادة مباراة الاتحاد سباهان في دوري أبطال آسیا" .
وسبق أن صرح وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان خلال تصريحات إعلامية أنه اتفق مع المسؤولين السعوديين على إعادة مباراة سباهان والاتحاد خلال الأيام المقبلة.
كما أعلن الاتحاد الآسيوي سابقاً أن المباراة بين الاتحاد وسباهان قد يتم إعادتها، دون اعتبار أي من الفريقين منسحبًا، بل تم تأجيلها لحين انتهاء الأزمة بين الناديين .