"الفقي" يتوج الأبطال.. كاظمة بطلًا لدوري الهواة في الأحساء

توج رئيس رابطة الهواة لكرة القدم، عادل الفقي، فريق كاظمة بلقب بطولة دوري الأحساء لكرة القدم، بعد فوزه على فريق الفضل بأربعة أهداف دون مقابل، على ملعب درة الملاعب في الأحساء، بحضور مدير مكتب فرع وزارة الرياضة بالأحساء أحمد الشواف، وأمين عام الرابطة جميل فلاتة، ورئيس رابطة الأحساء سعد السبيعي.