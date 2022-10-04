لاعب الشباب "كريتشوفياك" الأعلى تقييماً في الجولة الخامسة من دوري روشن

حصل النجم البولندي غرزيغورز كريتشوفياك متوسط ميدان فريق الشباب على جائزة اللاعب الأفضل في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، من خلال حصوله على أعلى تقييم بين نظرائه (9،0) بعد أن قاد فريقه للفوز على الفيحاء بثنائية من إمضائه سجلها على مدار الشوطين، بحسب ما كشف عنه الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء.