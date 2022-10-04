لاعب الشباب "كريتشوفياك" الأعلى تقييماً في الجولة الخامسة من دوري روشن

حصل النجم البولندي غرزيغورز كريتشوفياك متوسط ميدان فريق الشباب على جائزة اللاعب الأفضل في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، من خلال حصوله على أعلى تقييم بين نظرائه (9،0) بعد أن قاد فريقه للفوز على الفيحاء بثنائية من إمضائه سجلها على مدار الشوطين، بحسب ما كشف عنه الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء.
وضمت التشكيلة المثالية للجولة الخامسة من دوري روشن السعودي لكرة القدم، لاعبين من نادي الخليج ومثلهما من ضمك، والفتح فيما جاء تمثيل أندية الاتحاد، والوحدة، والشباب، والتعاون والرائد بلاعب واحد من كل منهما.
حراسة المرمى: رينيه جاكوب (الفتح).
خط الدفاع: حسن الشمراني (ضمك)، جمال بلعمري (الخليج)، عبدالله العمار (ضمك)، عبدالرحمن العبود (الاتحاد).
خط وسط: فيصل فجر (الوحدة)، غرزيغورز كريتشوفياك (الشباب)، فهد الرشيدي (التعاون)، لوكاس سوزا (الخليج).
خط الهجوم: فراس البريكان (الفتح)، جوليو تفاريس (الرائد).