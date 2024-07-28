"الاتفاق" يستهدف ضم لاعب النصر ويحسم موقفه من "عبدالله دوكوري"

ويرتبط "سيكو" البالغ من العمر 29 عامًا بعقد حتى نهاية يونيو 2026 مع النصر بعدما انضم إليه في يوليو الماضي، قادمًا من نادي لانس الفرنسي الذي كان يلعب له منذ أغسطس 2020.