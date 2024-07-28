"الاتفاق" يستهدف ضم لاعب النصر ويحسم موقفه من "عبدالله دوكوري"

وضعت إدارة نادي الاتفاق، لاعب وسط النصر هدفًا أساسيًّا لإعادة التعاقد معه، خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا لما أفاد به الصحفي "بن جاكوبس"؛ فإن نادي الاتفاق جعل الأولوية في الفترة المقبلة لإعادة التعاقد مع الإيفواري سيكو فوفانا على سبيل الإعارة.
وأوضح الصحفي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، أن الاتفاق على استعداد لتغطية حوالى 30% من راتبه في النصر؛ من أجل الحصول على خدماته.
وأشار "بن جاكوبس" على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس"، إلى أن الاتفاق لن يفكر في التعاقد مع المالي "عبدالله دوكوري"، لاعب إيفرتون الإنجليزي، إذا نجح في الحصول على فوفانا.
وتأمل إدارة نادي الاتفاق بقيادة ستيفن جيرارد، في إقناع مسؤولي النصر بالاحتفاظ بخدمات فوفانا خلال الموسم المقبل، خاصةً وأن اللاعب أيضًا منفتح لفكرة اللعب مرة أخرى للاتفاق.
وكان فوفانا البالغ من العمر 29 عامًا قد أعير لنادي الاتفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 أشهر.
يُذكر أن نادي الاتفاق قد أبدى رغبته في ضم ثنائي النصر فوفانا، وعبدالله مادو مدافع الفريق، بعد أن أعطى المدرب البرتغالي لويس كاسترو، سابقًا الضوء الأخضر لبيع عقود اللاعبين المعارين.
ويرتبط "سيكو" البالغ من العمر 29 عامًا بعقد حتى نهاية يونيو 2026 مع النصر بعدما انضم إليه في يوليو الماضي، قادمًا من نادي لانس الفرنسي الذي كان يلعب له منذ أغسطس 2020.