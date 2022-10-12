بمواجهة النصر وسما.. اليوم انطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي الممتاز للسيدات

ينطلق اليوم الخميس، الدوري السعودي الممتاز للسيدات في نسخته الأولى وستشهد الجولة الأولى أربعة لقاءات بين الأندية المحترفة.
سيجمع اللقاء الأول من الجولة الأولى اليوم بالرياض فريقي سما بنظيره النصر وفريقي اليمامة وشعلة الشرقية في الرياض، ويواجه الشباب الهلال في جدة يوم غد الجمعة.
فيما ستختتم منافسات الجولة الأولى بمواجهة نارية بين الاتحاد والأهلي على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
يشار إلى أن النسخة الأولى من الدوري السعودية للسيدات تضم 8 فرق هي (النصر والهلال واليمامة والاتحاد وشعلة الشرقية والشباب وسما والأهلي).
وشددت الإدارة النسائية على ضرورة الالتزام بالشروط والأحكام من قبل الجمهور الحاضر للمباريات، والتي تمنع التدخين في المدرجات ودخول المواد الصلبة مثل العطورات والسكاكين.