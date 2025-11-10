مجلس جمهور المنتخب: تذاكر مواجهتي الأخضر أمام ساحل العاج والجزائر متاحة الآن

قال مجلس جمهور المنتخب السعودي إنه تم طرح تذاكر المباراتين الوديتين المرتقبتين أمام كوت ديفوار والجزائر، اليوم الإثنين، ضمن معسكر "الأخضر" الإعدادي المقام في مدينة جدة استعدادًا لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025.
وطالب المجلس الجماهير بدعم "الصقور" عبر منشورٍ على منصة "إكس" جاء فيه: "من عروس البحر الأحمر، موعدٌ جديد مع الصقور! احجز تذكرتك لمواجهتي الأخضر أمام ساحل العاج والجزائر."
يُذكر أن المنتخب السعودي يخوض أولى مبارياته الودية أمام منتخب كوت ديفوار يوم الجمعة المقبل 14 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وتُنقل المباراة حصريًا ومجانًا عبر قنوات STC TV، فيما يواجه منتخب الجزائر يوم الثلاثاء 18 نوفمبر في نفس التوقيت والمكان، مع بث مباشر عبر القنوات ذاتها.