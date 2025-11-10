مجلس جمهور المنتخب: تذاكر مواجهتي الأخضر أمام ساحل العاج والجزائر متاحة الآن

يُذكر أن المنتخب السعودي يخوض أولى مبارياته الودية أمام منتخب كوت ديفوار يوم الجمعة المقبل 14 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وتُنقل المباراة حصريًا ومجانًا عبر قنوات STC TV، فيما يواجه منتخب الجزائر يوم الثلاثاء 18 نوفمبر في نفس التوقيت والمكان، مع بث مباشر عبر القنوات ذاتها.