المنتخبات السعودية تواصل جاهزيتها لدورة الألعاب الآسيوية للشباب في البحرين

ومن المقرر أن يغادر المنتخب السعودي إلى المنامة غدًا (السبت)، على أن يستهل مشواره في البطولة عند الواحدة من ظهر الأحد بمواجهة نظيره المالديفي على صالة الاتحاد البحريني لكرة اليد في أم الحصم.