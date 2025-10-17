المنتخبات السعودية تواصل جاهزيتها لدورة الألعاب الآسيوية للشباب في البحرين

أنهى المنتخب السعودي لكرة اليد للشباب استعداداته للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة بمشاركة 45 دولة آسيوية.
واشتملت الحصة التدريبية لـ"أخضر اليد الشاب"، التي أُقيمت ضمن معسكر الفريق في المنطقة الشرقية، على تدريبات فنية وتكتيكية، إلى جانب تمارين اللياقة والإعداد البدني لرفع جاهزية اللاعبين قبل انطلاق المنافسات.
ومن المقرر أن يغادر المنتخب السعودي إلى المنامة غدًا (السبت)، على أن يستهل مشواره في البطولة عند الواحدة من ظهر الأحد بمواجهة نظيره المالديفي على صالة الاتحاد البحريني لكرة اليد في أم الحصم.
وكانت قبضة الأخضر قد وُضعت ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات البحرين والأردن وهونغ كونغ والمالديف، فيما جاءت المجموعة الثانية بمنتخبات الكويت وإيران والصين والإمارات وتايلند وكازاخستان.
ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الفني لمسابقة كرة اليد صباح غدٍ (السبت) في المنامة.
وعلى صعيد متصل، تعادل المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات مع نظيره البحريني بنتيجة 3–3، في اللقاء الودي الذي أُقيم اليوم (الجمعة) على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ضمن استعداداته لتصفيات كأس آسيا.
كما واصل المنتخب السعودي لألعاب القوى للشباب تدريباته اليومية في مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، فيما أجرى منتخب كرة السلة 3×3 تدريباته في صالة وزارة الرياضة بالدمام، وواصل منتخب التايكوندو استعداداته في صالة نادي القادسية بالخبر، بينما أدى منتخب الكرة الطائرة للصالات تدريباته في صالة نادي النصر بالبحرين.