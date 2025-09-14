مدرب ناساف الأوزبكي يؤكد جاهزيتهم لمواجهة الغد أمام الأهلي السعودي

عُقد اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب فريق ناساف الأوزبكي روزيكول بيرديف، للحديث عن مواجهة الغد التي تجمعه مع مستضيفه الأهلي السعودي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وأكد المدير الفني لفريق ناساف الأوزبكي، أن مواجهة الغد ستكون صعبة للغاية أمام فريق يملك لاعبون بمهارات عالية ومواهب مميزة، مبينًا أن هذه ليست المرة الأولى لهم في المشاركة بهذه البطولة وهم بأتمّ الجاهزية للقاء أي فريق خلال مشوارهم في البطولة.
وأشار روزيكول إلى أن خبرته مع نادي ناساف تمتد فترة طويلة جدًا منذ 32 عامًا، ما بين وجوده لاعبًا ومدربًا، مشيرًا إلى أنهم يملكون فرصة لتطوير النادي خلال الفترة المقبلة, وثقتهم مثل بقية الأندية برفع لقب البطولة، متمنيًا نجاحهم في استعراض شخصية ناساف المتميزة في مواجهة الغد.