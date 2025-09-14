مدرب ناساف الأوزبكي يؤكد جاهزيتهم لمواجهة الغد أمام الأهلي السعودي

وأشار روزيكول إلى أن خبرته مع نادي ناساف تمتد فترة طويلة جدًا منذ 32 عامًا، ما بين وجوده لاعبًا ومدربًا، مشيرًا إلى أنهم يملكون فرصة لتطوير النادي خلال الفترة المقبلة, وثقتهم مثل بقية الأندية برفع لقب البطولة، متمنيًا نجاحهم في استعراض شخصية ناساف المتميزة في مواجهة الغد.