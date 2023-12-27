الإسباني "كارلوس ألكاراز" يتوج بكأس موسم الرياض للتنس

وكان الاسباني كارلوس ألكاراز قد حقق مراكز متقدمة في بطولات التنس، حيث حصد خلال مسيرته لقب أفضل لاعب ولقب الأول في نهاية الموسم حسب تصنيف بيبرستون للاعبي التنس المحترفين في التاريخ كأصغر لاعب يحصل على اللقب منذ 1973، ويمتلك سجلًا رياضيًا حافلًا، حيث تصاعد بشكل قياسي من المركز 32 في 2021 إلى المركز الأول في سبتمبر 2022، واستمر في التصدر حتى نهاية الموسم، كما فاز بلقب ويمبلدون 2023 في مواجهة خماسية مثيرة مع نوفاك جوكوفيتش، وظل كارلوس ألكاراز في المركز الأول ودخل بطولة الولايات المتحدة بمجموع 36 أسبوعًا في مسيرته الشابة، وأصبح اللاعب الثالث من اللاعبين الإسبان الذين يفوزون في ويمبلدون بعد نادال (2008، 2010) ومانويل سانتانا (1966).