الإسباني "كارلوس ألكاراز" يتوج بكأس موسم الرياض للتنس

توج الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والمستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GeA)، لاعب التنس الأسباني كارلوس ألكاراز بكأس موسم الرياض للتنس بعد فوزه -اليوم الأربعاء- على نظريه الصربي نوفاك جوكوفيتش بنتيجة 6:4، 4:6، 4:6، في ختام منافسات كأس موسم الرياض للتنس في مباراة أفضل لاعبين في فئة الفردي التي أقيمت في Kingdom Arena، وذلك بحضور الاستاذ ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، وعدد كبير من الشخصيات وعشاق اللعبة من داخل المملكة وخارجها.
وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GeA)، في ختام فعاليات كأس موسم الرياض للتنس عن إقامة بطولة أخرى للتنس سيحدد موعدها لاحقًا.
وشهدت منافسات اليوم الأخير حضوراً جماهيرياً كبيراً استمتع بمنافسة مليئة بالإثارة والتنافس، وأعرب اللاعب الفائز بكأس الموسم كارلوس ألكاراز عن سعادته بالفوز والتنافس مع نظيره اللاعب نوفاك جوكوفيتش، والتعلم منه عن قرب، متمنياً أن تجمعهم فرصة أكثر للعب في المستقبل.
وكان الاسباني كارلوس ألكاراز قد حقق مراكز متقدمة في بطولات التنس، حيث حصد خلال مسيرته لقب أفضل لاعب ولقب الأول في نهاية الموسم حسب تصنيف بيبرستون للاعبي التنس المحترفين في التاريخ كأصغر لاعب يحصل على اللقب منذ 1973، ويمتلك سجلًا رياضيًا حافلًا، حيث تصاعد بشكل قياسي من المركز 32 في 2021 إلى المركز الأول في سبتمبر 2022، واستمر في التصدر حتى نهاية الموسم، كما فاز بلقب ويمبلدون 2023 في مواجهة خماسية مثيرة مع نوفاك جوكوفيتش، وظل كارلوس ألكاراز في المركز الأول ودخل بطولة الولايات المتحدة بمجموع 36 أسبوعًا في مسيرته الشابة، وأصبح اللاعب الثالث من اللاعبين الإسبان الذين يفوزون في ويمبلدون بعد نادال (2008، 2010) ومانويل سانتانا (1966).
من جهته أعرب نوفاك جيوكوفيتش عن سعادته بخوض هذه المباراة وحضور هذه البطولة، والمشاركة في هذا الحدث التاريخي في عالم التنس في موسم الرياض، حيث تواجد اللاعبين الأول والثاني على مستوى العالم في السعودية، مقدماً في هذا الصدد خالص الشكر للمستشار تركي آل الشيخ على هذه الفعالية.
ويعد جيوكوفيتش من أبرز اللاعبين في تاريخ اللعبة، حيث استطاع تحقيق رقم قياسي بتصدره التصنيف لمدة 404 أسبوعًا في 13 عامًا مختلفًا، كما حقق المركز الأول في نهاية العام 7 مرات، وهو إنجاز قياسي آخر، ويمتلك سجل حافل من الانتصارات، حيث فاز برقم قياسي يبلغ 24 لقبًا فرديًا للرجال في البطولات الأربع الكبرى، ومن بين هذه الألقاب، عشرة ألقاب منها في بطولة أستراليا المفتوحة.
ويشهد موسم الرياض 2023 العديد من الأحداث الرياضية الترفيهية العالمية، حيث أنطلق الموسم بنزال "أشرس رجل على وجه الأرض" والذي حضره وشاهده الملايين من حول العالم، وتبعه نزالات "اليوم الحاسم" التي جمعت أبرز الملاكمين من مختلف دول العالم، إلى جانب كأس موسم الرياض للتنس للسيدات والذي توجت فيها اللاعبة البيلاروسية أرينا سابالينكا، وينتظر زوار موسم الرياض استضافة الموسم كأس موسم الرياض لكرة القدم مطلع فبراير القادم والذي سيجمع أبرز نجوم كرة القدم في أرض العاصمة الرياض.