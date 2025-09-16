الجماهير بين التفاؤل والحذر.. الأخضر أمام اختبار الملحق الآسيوي نحو كأس العالم

الإعلامية غدير الطيار أكدت أن المنتخب يملك حظوظًا قوية بفضل خبرة لاعبيه القارية والدولية، مشيرة إلى أن بعض الأسماء المميزة غير المستدعاة تستحق فرصة المشاركة، مثل سعود عبدالحميد. وأوضحت أن دوري روشن يضم عناصر قادرة على صناعة الفارق، مشددة على أهمية دعم الإعلاميين للمنتخب والابتعاد عن الميول والتعصب.