الجماهير بين التفاؤل والحذر.. الأخضر أمام اختبار الملحق الآسيوي نحو كأس العالم

تترقب الجماهير السعودية بشغف مشوار المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، المقرر في شهر أكتوبر المقبل، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي العراق وإندونيسيا.
وفي استطلاع أجرته "سبق"، تباينت آراء الإعلاميين والمشجعين بين التفاؤل بجاهزية "الأخضر"، والحذر من صعوبة المواجهات القادمة.
الإعلامية غدير الطيار أكدت أن المنتخب يملك حظوظًا قوية بفضل خبرة لاعبيه القارية والدولية، مشيرة إلى أن بعض الأسماء المميزة غير المستدعاة تستحق فرصة المشاركة، مثل سعود عبدالحميد. وأوضحت أن دوري روشن يضم عناصر قادرة على صناعة الفارق، مشددة على أهمية دعم الإعلاميين للمنتخب والابتعاد عن الميول والتعصب.
من جانبه، قال المشجع وليد القحطاني إن المنتخب أثبت امتلاكه عناصر مميزة، معتبراً أن الفوز على مقدونيا (2-1) والتعادل مع التشيك يعدان مؤشرًا إيجابيًا، مضيفًا: "أنا متفائل بالتأهل".
أما المشجع يوسف السحاري فأشار إلى أن المباريات الرسمية تختلف عن الودية، معتبرًا أن التعادل مع منتخب قوي كالتشيك نتيجة جيدة، لكنه شدد على أهمية تعزيز الفاعلية الهجومية.
فيما حذّر المشجع أسامة علي من الاستهانة بالمنافسين، قائلًا: "العراق منتخب صعب، وإندونيسيا فريق يتطور بسرعة، والطريق لن يكون سهلاً كما يظن البعض".
يبدأ المنتخب السعودي مشواره في الملحق بمواجهة إندونيسيا يوم 8 أكتوبر المقبل، قبل أن يلتقي العراق في 14 من الشهر نفسه. ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما يخوض صاحب المركز الثاني مباراة إقصائية حاسمة.
وبين التفاؤل والحذر، تتفق الجماهير على أن دعمها ومساندتها للمنتخب سيكون العامل الأهم في تعزيز حظوظه وتحقيق إنجاز جديد للكرة السعودية.