هدفان لرونالدو.. النصر يُنجز مَهمته ويتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين وإشادات عالمية

وقالت صحيفة "infobae": "كريستيانو رونالدو يقدم عرضًا رائعًا في نهائي كأس الملك، فقد سجل اللاعب البرتغالي هدفين كان لهما الفضل الكبير في الفوز (3- 1) على الخليج، وسيسعى للحصول على اللقب ضد الهلال".