هدفان لرونالدو.. النصر يُنجز مَهمته ويتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين وإشادات عالمية

أشادت صحف ومواقع عالمية بفوز النصر مساء أمس أمام نظيره الخليج في منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
ونجح النصر أمس الأربعاء في التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على الخليج بنتيجة (3/1)، في مباراة نصف نهائي الكأس السعودي.
وقالت صحيفة "infobae": "كريستيانو رونالدو يقدم عرضًا رائعًا في نهائي كأس الملك، فقد سجل اللاعب البرتغالي هدفين كان لهما الفضل الكبير في الفوز (3- 1) على الخليج، وسيسعى للحصول على اللقب ضد الهلال".
وعلّقت صحيفة "torcedores" قائلة: "بهدفين من كريستيانو رونالدو.. النصر يهزم الخليج في كأس الملك السعودي؛ فقد قدّم الفريق بقيادة لويس كاسترو مباراة رائعة، ولم يمنح منافسه أي فرصة للفوز".
وكتبت صحيفة "Marca": "النصر ينجز مهمته ويتأهل إلى نهائي كأس الملك بثنائية رونالدو ويفوز (3- 1) على الخليج، ويتيح لرجال لويس كاسترو لقاء الهلال".
وأشارت صحيفة "Bolavip" إلى اللقاء قائلة: "كريستيانو رونالدو يواصل موسمه الرائع ويسجل ثنائية جميلة للنصر في نصف نهائي كأس الملك لمحاولة الحصول على لقب كبير مع الفريق".