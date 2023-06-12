"الهلال" يوقع شراكة رسمية مع "سڤن" لثلاثة مواسم

من جهته، قال سعادة الأستاذ عبدالله بن ناصر الداود، رئيس مجلس إدارة شركة "سڤن": "نحن في "سڤن" نقدم مفهوماً جديداً للترفيه من خلال وجهاتنا الترفيهية التي تتضمن مناطق متنوعة ومنها ذات الطابع الرياضي التي تسهم في تطوير المهارات مما يدعم أهداف رؤية السعودية 2030؛ لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين".