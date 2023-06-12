"الهلال" يوقع شراكة رسمية مع "سڤن" لثلاثة مواسم

وقع نادي الهلال اليوم عقد شراكة رسمية مع شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة لمدة ثلاثة مواسم رياضية تشمل حقوقاً تجارية وتسويقية متبادلة بين الطرفين إلى جانب ظهور العلامة التجارية لـ"سڤن" أسفل الظهر في قمصان فرق الهلال لكرة القدم.
وأبدى الرئيس التنفيذي لنادي الهلال المهندس "عبدالله الجربوع" سعادته بمناسبة توقيع الشراكة التي تجسد تكامل القطاع الرياضي مع الترفيهي بما ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030، إضافة إلى أنها ستدعم طرفي الشراكة نحو تحقيق تطلعاتهما وأهدافهما وإثراء جودة حياة الجماهير والمستفيدين.
من جهته، قال سعادة الأستاذ عبدالله بن ناصر الداود، رئيس مجلس إدارة شركة "سڤن": "نحن في "سڤن" نقدم مفهوماً جديداً للترفيه من خلال وجهاتنا الترفيهية التي تتضمن مناطق متنوعة ومنها ذات الطابع الرياضي التي تسهم في تطوير المهارات مما يدعم أهداف رؤية السعودية 2030؛ لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين".
وأضاف "الداود": "يسعدنا أن تكون شركة "سڤن" شريكاً رسمياً لأحد الأندية الرياضية السعودية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة كنادي الهلال لكرة القدم وأن نكون إحدى الجهات الراعية له، حيث تأتي هذه الشراكة؛ لتكمل توجه الشركة ورؤيتها الهادفة لتوفير تجارب فريدة من شأنها أن ترتقي بحياة الناس وتتيح لهم قضاء لحظات لا تنسى".