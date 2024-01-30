الهولندي كاسبر فان أودن بطلاً للمرحلة الأولى لـ "طواف العلا 2024"

وفي المرحلة الأولى التي انطلقت اليوم من محطة قطار المنشية بمحافظة العلا إلى المحطة ذاتها، بمشاركة 126 دراجًا، وتمتد لمسافة 149.1كلم، فاز الهولندي كاسبر فان أودن بالمركز الأول، بعد أن قطع مسافة السباق في زمن بلغ 3:18:45 ساعة، بفارق 4 ثوانٍ فقط عن متسابق فريق جايكو– العلا، الدراج الهولندي ديلان جرونويجن الذي جاء ثانياً في الترتيب العام، فيما حلّ ثالثاً البلجيكي تيم ميرلير من فريق (سودال كويك ستيب) البلجيكي.