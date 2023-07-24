الأمر أصبح رسميًا.. الهلال يقدم العرض الأكبر في التاريخ لخطف "مبابي" من الريال

كشف صحفي إيطالي موثوق عن عرض رسمي قياسي قدمه نادي الهلال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع نجم كرة القدم الفرنسية كيليان مبابي، وتدعيم صفوف الزعيم في الموسم الكروي المقبل.
وكتب فابريزيو رومانو، المعروف بمصادره الموثوقة فيما يتعلق بسوق الانتقالات، عن تقديم الهلال عرض ضخم وقياسي يبلع 300 مليون يورو؛ للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في نافذة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال الصحفي الإيطالي الموثوق عبر صفحته الرسمية على منصة "فيس بوك" إن عرض الهلال هو الأكبر في تاريخ كرة القدم؛ ما يجعل "مبابي" اللاعب الأغلى في التاريخ.
ولفت "رومانو" إلى وجود عقبة تقف حائلاً في وجه إتمام التعاقد، وهي رغبة اللاعب بالاستمرار في أوروبا، مشيراً إلى أن إدارة الهلال لم تبدأ في مفاوضة اللاعب حتى الوقت الراهن.
وكان باريس سان جيرمان قد كشف عن نيته في عرض النجم الفرنسي للبيع، بعدما أعلن عن خلوه تشكيلته في إطار جولته الاستعدادية في آسيا من "مبابي"، الذي ينتهي عقده الموسم المقبل.
وقال رئيس باريس سان جرمان القطري ناصر الخليفي أثناء تقديم المدرب الجديد الإسباني لويس إنريكي مطلع الشهر: "كيليان لا يمكنه المغادرة مجاناً"، وحدد 31 يوليو موعداً نهائياً لاتخاذ القرار.
ووفقاً لمصادر الصحفي "رومانو"، فإن النادي الفرنسي لديه قناعة بأن "مبابي" لديه اتفاق بالفعل للانضمام إلى ريال مدريد مجاناً الموسم المقبل مع نهاية عقده رسمياً.