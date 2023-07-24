الأمر أصبح رسميًا.. الهلال يقدم العرض الأكبر في التاريخ لخطف "مبابي" من الريال

وكان باريس سان جيرمان قد كشف عن نيته في عرض النجم الفرنسي للبيع، بعدما أعلن عن خلوه تشكيلته في إطار جولته الاستعدادية في آسيا من "مبابي"، الذي ينتهي عقده الموسم المقبل.