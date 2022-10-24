رياضة

بعد قرار الفيفا فرض تعويض لـ"حمدالله".. رئيس النصر يُعلِّق: سنذهب إلى "كاس" قريبًا

رئيس نادي النصر مسلي آل معمر
رئيس نادي النصر مسلي آل معمر
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سبق

في أول تعليق لرئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، حول قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمس الاثنين، بخصوص النزاع القانوني بين نادي النصر ولاعبه السابق المغربي عبد الرزاق حمدالله، فرض تعويض قدره 3 ملايين و200 ألف يورو (نحو 13 مليون ريال سعودي) على نادي النصر لمصلحة حمدالله، قال "آل معمر" خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قبل أن نفسخ عقده كان حمدالله يطالبنا بمتأخرات قيمتها نحو 6 ملايين يورو، وحكم له فيفا تقريبًا بنصف ما كان مطلوبًا منا، ورفض فيفا التعويضات التي طالب بها كلا الطرفين".

عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد
عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد

وتابع "آل معمر": "سنذهب إلى (كاس) قريبًا. القضية المحلية أمام مركز التحكيم مختلفة تمامًا في موضوعها، وليس لها علاقة بقرار اليوم".

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فيفا
اللاعب عبدالرزاق حمدالله

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