انطلاق المرحلة الأخيرة من مبيعات تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022

وتتاح تذاكر مباريات المونديال عبر موقع الفيفا FIFA.com/tickets، اعتباراً من غدٍ الثلاثاء، عند الثانية عشرة ظهراً بتوقيت الدوحة، وفق أسبقية الشراء، وسيتواصل بيع التذاكر حتى نهاية البطولة، حسب توفرها، إذ يتوقع تزايد الطلب على التذاكر ونفاد المتوفر منها سريعاً، لذلك ينصح الفيفا جماهير كرة القدم بتصفّح موقعه الإلكتروني بانتظام، حيث سيطرح دفعات إضافية من التذاكر، كما تنطلق مرحلة إعادة بيع تذاكر المباريات قريباً.