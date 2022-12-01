كأس العالم قطر 2022.. ألمانيا تجاوزت كوستاريكا وودعت المونديال

ودع منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم منافسات مونديال قطر، رغم الانتصار الكبير على منتخب كوستاريكا (4-2)، يوم الخميس، على ملعب البيت المونديالي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات للمجموعة الخامسة لكأس العالم 2022.
دخل منتخب ألمانيا مباراته أمام كوستاريكا مسيطراً وضاغطاً منذ البداية، وهو الأمر الذي مكنه من إنهائه متقدماً بهدف دون رد، إذ لم يمهل متوسط ميدان بايرن ميونخ سيرج غنابري، منتخب كوستاريكا سوى 10 دقائق حيث نجح في افتتاح التسجيل برأسية جميلة على يسار الحارس كيلور نافاس.
وفي الشوط الثاني ظهر منتخب كوستاريكا بوجه مغاير تماماً، ونجح أولاً في تعديل النتيجة، بعد عرضية من كيشير فولر، قطع جوهان فينيجاس طريقها برأسه، تصدى لها الحارس " مانويل نوير" لترتد من يده إلى قدم يلتسين تيخيدا الذي أودعها في الشباك عند الدقيقة 58.
وعاد خوان بابلو فارغاس ليضع منتخب كوستاريكا في المقدمة بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 70، بعد أن ارتقى عالياً لرأسية كيندال واتسون، ليسدد الكرة من تحت قدمي الحارس مانويل نوير، لتواصل طريقها إلى الشباك.
فرحة كوستاريكا لم تستمر طويلاً سوى 3 دقائق، حيث تمكن كاي هافيرتز من تعديل النتيجة لألمانيا، مستغلاً تمريرة بينية من كيمتيش وضعته بمواجهة المرمى، لم يتوان في إيداعها الشباك.
لكن المنتخب الألماني استعاد أفضليته مجدداً بفضل تمريرة عرضية من جنابري، مرت من الجميع، لتصل إلى كاي هافيرتز الذي أرسلها أرضية قوية إلى شباك الحارس نافاس في الدقيقة85 مسجلاً الهدف الشخصي الثاني له والثالث لمنتخب بلاده.
ضغطُ ألمانيا القوي أوقع دفاع كوستاريكا في الخطأ، ليضاعف بطل العالم في 4 مناسبات، غلته التهديفية بتسجيله الهدف الرابع عن طريق نيكلاس فولكروغ في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.