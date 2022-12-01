كأس العالم قطر 2022.. ألمانيا تجاوزت كوستاريكا وودعت المونديال

وفي الشوط الثاني ظهر منتخب كوستاريكا بوجه مغاير تماماً، ونجح أولاً في تعديل النتيجة، بعد عرضية من كيشير فولر، قطع جوهان فينيجاس طريقها برأسه، تصدى لها الحارس " مانويل نوير" لترتد من يده إلى قدم يلتسين تيخيدا الذي أودعها في الشباك عند الدقيقة 58.