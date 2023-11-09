مدير التواصل الدولي بوزارة الرياضة يستعرض مبادرة الملاعب الذكية لتحسين تجربة الجمهور

ومن المناطق الجديدة التي تم استحداثها في الواحة "مسرح الواحة"، الذي يستضيف عدة جلسات حوارية في عددٍ من الموضوعات التي ترتبط بالقمم التي تستضيفها المملكة، إضافة إلى دعوة عدد من قياديي المشروعات الكبرى؛ لاستعراض التقدم الذي أحرزته، وسماتها النوعية، مع إتاحة الفرصة للصحفيين لطرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بها.