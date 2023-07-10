دورة الألعاب العربية الـ 15 : برونزيتا الهاشم والتتابع ترفع رصيد الأخضر لـ11 ميدالية

أضاف السباحون السعوديون ميداليتين برونزيتين، في اليوم الأخير لمنافسات السباحة التي اختتمت على صالة المركب المائي الأولمبي بمدينة وهران الجزائرية، ضمن دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة المقامة في الجزائر، رافعين الرصيد السعودي من الميداليات في الدورة إلى 11 ميدالية (أربع فضية وسبع برونزيات).
وجاءت البرونزية الأولى عن طريق السباح أحمد الهاشم، بتحقيقه برونزية سباق 1500 حرة، بعد أن حل ثالثًا بزمن 17.59.64 دقيقة.
فيما أحرز فريق التتابع 200X4 م حرة برونزية السباق، بزمن 4.17.84 دقيقة، والذي مثّله أحمد الهاشم ويوسف بوعريش ومحمد المهر وعلي العيسى.
يبحث المنتخب السعودي تحت 19 سنة لكرة القدم، غدًا الثلاثاء عند الساعة السابعة والنصف مساء (توقيت السعودية)، عن حجز بطاقة نهائي مسابقة كرة القدم، عندما يواجه نظيره الجزائري (المستضيف) على ملعب 19 مايو بولاية عنابة الجزائرية، في المواجهة الأولى لنصف نهائي الدورة، وكان المنتخب السعودي قد أجرى اليوم تدريبه على الملعب ذاته، استعدادًا للمواجهة، فيما يلتقي سوريا والسودان في المواجهة الثانية ضمن الدور ذاته، الساعة الحادية عشرة مساء.
تأهل المنتخب السعودي لكرة السلة للكراسي المتحركة، لنصف نهائي المسابقة، حيث سيلاقي غدًا الثلاثاء الساعة 9.00 مساء، للبحث عن بطاقة النهائي، وجاء تأهل الأخضر بعد فوزه اليوم الاثنين، على نظيره الفلسطيني بنتيجة 53/39، في اللقاء الذي أُقيم في صالة سطاوالي بالعاصمة الجزائرية الجزائر، وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل 16/16 وتقدم الأخضر في الشوط الثاني 25/23.
تأهل المنتخب السعودي لكرة الطاولة، لنصف نهائي اللعبة، بعد فوزه على منتخبي قطر وتونس، في المباراتين التي أقيمتا بالقاعة الرياضية بولاية تيبازة الجزائرية، حيث تخطى قطر بنتيجة 3/1 وتجاوز تونس بنتيجة 3/0، وسيلتقي الأخضر غدًا الثلاثاء عند الساعة 1.00 مساء، المنتخب الليبي في مواجهته الخامسة في الدور الأول، حيث يمثل المنتخب السعودي الفريق عبد العزيز بوشليبي وعلي الخضراوي وعزام عالم وخالد الشريف.
خسر المنتخب السعودي لكرة اليد، مواجهته الثالثة في الدورة من نظيره القطري بنتيجة 22/23 على الرغم من تقدمه في الحصة الأولى بنتيجة 8/9، ويلتقي في آخر مواجهاته في الدور التمهيدي أمام نظيره الجزائري، غدًا الثلاثاء الساعة 7.00 مساء في صالة قصر الرياضة حمو بوتليليس، ضمن الجولة الخامسة من منافسات اللعبة، وكان الأخضر قد كسب العراق في المباراة الأولى، وتجاوز الأردن في المباراة الثانية.
تخوض لاعبة المنتخب السعودي رغد النعيمي (وزن 63 كغ) غدًا الثلاثاء الساعة 4.00 مساء، نهائي منافسة اللعبة، أمام القطرية زبيدة الجبور، في قاعة بن عكنون بالعاصمة الجزائرية الجزائر.
تصدر المنتخب السعودي لكرة الهدف، ترتيب المنتخبات في اللعبة، بعد فوزه اليوم الاثنين، على نظيره الأردني بنتيجة 11/5، في المباراة التي أُقيمت في القاعة المتعددة للرياضات بمنطقة حيدرة في العاصمة الجزائرية الجزائر، حيث مثّله الوليد كعبي وهاشم السيد ومحمد عسيري وإبراهيم المحيا وحمد الحربي.
وسيواجه الأخضر السعودي غدًا الثلاثاء، نظيره الجزائري عند الساعة 8.30 مساء، في ثالث مواجهاته في الدورة.
تتواصل غدًا الثلاثاء منافسات المبارزة، حيث يخوض محسن الشطي ومهدي القروص وإبراهيم الهديب، منافسات سلاح الفويل (فرق) الساعة 1.00 مساء، في صالة المركز الرياضي النسوي بن عكنون، وتشارك ضي العميري وفوزية الخيبري وندى العابد وشوق الجزار، في منافسات سلاح الابيه (فرق) الساعة 6.30 مساء، فيما تشارك الحسناء الحماد وربى المصري وعهد المعمر وتالين القضماني، منافسات سلاح السايبر (فرق) الساعة 6.30 مساء.
تختتم غدًا الثلاثاء مشاركة المنتخب السعودي للمصارعة، عند الساعة 12.30 مساء، بستة أوزان في المصارعة الحرة، حيث يلعب منذر جندو (وزن 61) مسفر السبيعي (وزن 70 كغ) وعمار هوساوي (وزن 97 كغ) محمود هوساوي (وزن 86 كغ) ومنصور كعبي (وزن 92 كغ) إبراهيم فلاتة (وزن 97 كغ) .
يواصل المنتخب السعودي للدراجات، منافساته غدًا الثلاثاء الساعة 11.00 صباحًا، بسباق فردي ضد الساعة (السيدات) لمسافة 15 كم، ويمثل أخضر السيدات منيرة الدريويش ودانية سمباوة، كما يشارك أحمد العمراني والحر الخليف، في منافسات فردي ضد الساعة (رجال) فئة (كبار) لمسافة 29 كم الساعة 12.30 مساء.
يدخل المنتخب السعودي لرفع الأثقال غدًا الثلاثاء عند الساعة 5.00 مساء، منافساته في الدورة، بالقاعة المتعددة الرياضات، بمشاركة حنان عامري، في فئة 49 كغ (سيدات)، فيما يلعب سراج آل سليم، الساعة 8.00 مساء، في فئة 61 كغ (رجال).