دورة الألعاب العربية الـ 15 : برونزيتا الهاشم والتتابع ترفع رصيد الأخضر لـ11 ميدالية

يبحث المنتخب السعودي تحت 19 سنة لكرة القدم، غدًا الثلاثاء عند الساعة السابعة والنصف مساء (توقيت السعودية)، عن حجز بطاقة نهائي مسابقة كرة القدم، عندما يواجه نظيره الجزائري (المستضيف) على ملعب 19 مايو بولاية عنابة الجزائرية، في المواجهة الأولى لنصف نهائي الدورة، وكان المنتخب السعودي قد أجرى اليوم تدريبه على الملعب ذاته، استعدادًا للمواجهة، فيما يلتقي سوريا والسودان في المواجهة الثانية ضمن الدور ذاته، الساعة الحادية عشرة مساء.