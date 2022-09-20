في معسكر كرواتيا.. الأخضر الأولمبي يواصل استعداده بتمارين تكتيكية

أجرى المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في كرواتيا والذي يمتد حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري، ضمن مراحل الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2024.
وأدى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصتهم التدريبية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّق خلالها اللاعبون تمارين تكتيكية متخصصة.
ويواصل المنتخب السعودي غداً الأربعاء تدريباته، استعداداً لمواجهة منتخب كرواتيا في افتتاح الدورة الودية التي يستضيفها الأخير بمشاركة منتخبي مقدونيا الشمالية وألبانيا بالإضافة إلى "الأخضر".