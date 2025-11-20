قمة منتظرة تجمع الأهلي والقادسية في افتتاح الجولة التاسعة من دوري روشن

واستقبل الفريق أربعة أهداف فقط هذا الموسم، لكنه يخشى مفاجآت الخليج الذي عاد للانتصارات مؤخرًا بعد فوزه في الجولة الماضية على الحزم، رافعًا رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس.