قمة منتظرة تجمع الأهلي والقادسية في افتتاح الجولة التاسعة من دوري روشن

تُفتتح اليوم الجمعة منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين بقمة مرتقبة تجمع الأهلي والقادسية في جدة، فيما يخوض الاتحاد مواجهة صعبة أمام الرياض في لقاء البحث عن استعادة التوازن.
ويأمل النصر الحفاظ على صدارته عندما يستضيف الخليج بعد غدٍ الأحد، بينما يسعى الهلال لمواصلة انتصاراته المتتالية وتحقيق فوزه السادس تواليًا أمام الفتح غدًا السبت.
يتصدر النصر جدول الترتيب بـ 24 نقطة محققًا العلامة الكاملة بعد ثماني مباريات، متقدمًا بثلاث نقاط عن التعاون صاحب المركز الثاني.
واستقبل الفريق أربعة أهداف فقط هذا الموسم، لكنه يخشى مفاجآت الخليج الذي عاد للانتصارات مؤخرًا بعد فوزه في الجولة الماضية على الحزم، رافعًا رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس.
وفي المقابل، يملك الهلال 20 نقطة في المركز الثالث، ويسعى إلى تعزيز رصيده حين يستضيف الفتح المتعثر، الذي يبتعد عن مراكز الهبوط بفارق نقطة واحدة فقط.
تشهد الجولة مواجهة قوية بين الأهلي والقادسية، إذ يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقهما الفوز في الجولة الماضية على الاتحاد والخلود على التوالي.
ولم يخسر الأهلي في ثماني مباريات وجمع 16 نقطة وضعته في المركز الخامس، متأخرًا بنقطة واحدة عن القادسية الرابع، ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتأكيد تفوقه.
يواجه الاتحاد حامل اللقب نظيره الرياض صاحب المركز الثاني عشر بـ 8 نقاط، في لقاء «يكون أو لا يكون» للفريق الجداوي الذي يبحث عن فوزه الأول تحت قيادة المدرب كونسيساو، بعد تراجعه إلى المركز الثامن برصيد 11 نقطة.
وتُفتتح الجولة بلقاء الخلود مع الحزم اليوم الجمعة، فيما يلتقي ضمك مع النجمة، والاتفاق مع الفيحاء غدًا السبت.
ويحل الشباب ضيفًا على الأخدود، بينما يستضيف التعاون منافسه نيوم مساء الأحد.