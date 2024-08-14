على حساب أتلانتا الإيطالي.. ريال مدريد يتوج بلقب كأس السوبر الأوروبي

توج ريال مدريد الإسباني بلقب كأس السوبر الأوروبي 2024 ، للمرة السادسة في تاريخه، عقب فوزه على نظيره أتلانتا الإيطالي بهدفين دون رد، أمس الأربعاء، على الملعب الوطني في وارسو ببولندا، الذي احتضن نهائي البطولة.
افتتح الأوروغوياني فالفيردي التسجيل لريال مدريد مستغلاً تمريرة رائعة من النجم البرازيلي فينيسيوس لم يتوان في إيداعها الشباك عند الدقيقة 59.
وضاعف النجم الفرنسي كيليان مبابي المنتقل حديثًا إلى النادي الملكي، النتيجة بتسجيله ثاني الأهداف، بعد أن تلقى تمريرة عرضية مميزة من فينيسيوس، سددها بقوة داخل الشباك، مسجلاً أول أهدافه مع ريال مدريد وذلك في الدقيقة 68 من زمن المباراة.