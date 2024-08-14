على حساب أتلانتا الإيطالي.. ريال مدريد يتوج بلقب كأس السوبر الأوروبي

وضاعف النجم الفرنسي كيليان مبابي المنتقل حديثًا إلى النادي الملكي، النتيجة بتسجيله ثاني الأهداف، بعد أن تلقى تمريرة عرضية مميزة من فينيسيوس، سددها بقوة داخل الشباك، مسجلاً أول أهدافه مع ريال مدريد وذلك في الدقيقة 68 من زمن المباراة.