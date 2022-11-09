"الهلال" يطلب من "غريميو" مبلغاً ضخماً للموافقة على بيع "ديلغادو"

كشفت صحيفة "radaresportes"، البرازيلية عن أن نادي غريميو البرازيلي قد قدم عرضاً لنادى الهلال لكسب خدمات البرازيلي ميشيل ديلغادو لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وقالت الصحيفة إن النادي البرازيلي حاول التعاقد مع ديلغادو، لكنه يعلم أن الصفقة ليست سهلة، حتى مع رغبة اللاعب في العودة إلى البرازيل.
وتابعت الصحيفة حديثها بأن الهلال طلب من غريميو مبلغاً باهظاً، مما يجعل الصفقة صعبة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الهلال وافق على بيع لاعبه إلى غريميو، إلا أنه طلب الحصول على ضعف ما دفعه إلى فلامنجو للتعاقد معه، حيث دفع 45 مليون ريال، وهو ما يعني حصوله على 90 مليون ريال للموافقة على رحيله إلى النادي البرازيل.