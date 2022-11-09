"الهلال" يطلب من "غريميو" مبلغاً ضخماً للموافقة على بيع "ديلغادو"

وأشارت الصحيفة إلى أن الهلال وافق على بيع لاعبه إلى غريميو، إلا أنه طلب الحصول على ضعف ما دفعه إلى فلامنجو للتعاقد معه، حيث دفع 45 مليون ريال، وهو ما يعني حصوله على 90 مليون ريال للموافقة على رحيله إلى النادي البرازيل.