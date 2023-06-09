الليلة.. مواجهة مرتقبة بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا

ويعيش نادي مانشستر سيتي أحد أفضل مواسمه على مَر تاريخه؛ إذ تُوج بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، ويتطلع لتحقيق الثلاثية هذا الموسم. فيما قدم نادي إنتر ميلان أداء عاليًا في المسابقة الأوروبية حتى وصل للمباراة النهائية، بالرغم من أنه لم يكن من أبرز المرشحين للوصول إلى هذا الدور، ونال لقب كأس إيطاليا، بينما وقع في المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة.