الليلة.. مواجهة مرتقبة بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار مساء اليوم نحو المواجهة المرتقبة التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، وهي نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بين فريقَي مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.
ويحتضن استاد "أتاتورك الأولمبي" في إسطنبول التركية اليوم السبت مواجهة من العيار الثقيل في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023/ 2022. ويطمح بطل الدوري الإنجليزي للظفر بلقب (تشامبيونزليغ) للمرة الأولى، فيما يبحث منافسه عن اللقب الرابع له في المسابقة.
ويعود آخر ظهور لفريق مانشستر سيتي في المشهد الختامي إلى عام 2021، وحينها خسر اللقب لصالح نادي تشيلسي، فيما خاض فريق "النيراتزوري" نهائي عام 2010، أي قبل 13 سنة، وحصد اللقب على حساب نادي بايرن ميونخ آنذاك.
وتأهل فريق مانشستر سيتي إلى المباراة النهائية بعد أن تخطى عقبة البطل التاريخي للتشامبيونزليج وحامل اللقب (فريق ريال مدريد) بخماسية مقابل هدف بمجموع المباراتين، بينما تأهل فريق إنتر ميلان إلى النهائي بعد أن حقق فوزًا مثيرًا على غريمه التقليدي فريق ميلان بثلاثية نظيفة بمجموع المباراتين.
ويأمل مانشستر سيتي أن يحقق أخيرًا كأس دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، وتحقيق ثلاثية تاريخية هذا الموسم، فيما يسعى الإنتر لتحقيق اللقب الرابع له.
ويعيش نادي مانشستر سيتي أحد أفضل مواسمه على مَر تاريخه؛ إذ تُوج بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، ويتطلع لتحقيق الثلاثية هذا الموسم. فيما قدم نادي إنتر ميلان أداء عاليًا في المسابقة الأوروبية حتى وصل للمباراة النهائية، بالرغم من أنه لم يكن من أبرز المرشحين للوصول إلى هذا الدور، ونال لقب كأس إيطاليا، بينما وقع في المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة.