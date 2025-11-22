النجمة يخرج بتعادل سلبي أمام ضمك ويحصد أول نقطة

حسم التعادل السلبي مواجهة فريق ضمك الأول لكرة القدم وضيفه النجمة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم فريح الجلعود.
وانتهى الشوط الأول دون أهداف رغم محاولات ضمك التي اصطدمت بتماسك دفاع النجمة. وفي الشوط الثاني أهدر هزاع الغامدي فرصة محققة لفريقه ضمك عند الدقيقة 80، لتبقى النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية.
وبهذه النتيجة، بقي ضمك في المركز السادس عشر بـ5 نقاط، فيما حصد النجمة أول نقطة له هذا الموسم وظل في المركز الأخير.