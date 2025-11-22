النجمة يخرج بتعادل سلبي أمام ضمك ويحصد أول نقطة

حسم التعادل السلبي مواجهة فريق ضمك الأول لكرة القدم وضيفه النجمة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم فريح الجلعود.