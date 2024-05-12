مهاجم أتلانتا الإيطالي على رادار الاتحاد

دخل المهاجم الدولي النيجيري "أديمولا لوكمان" لاعب أتلانتا الإيطالي اهتمامات إدارة نادي الاتحاد السعودي، للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية القادمة من أجل تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.
ووفقًا لقنوات الكاس فإن المهاجم النيجيري بات من أبرز الأسماء التي تنوي إدارة النادي التعاقد معها لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول.
وأشارت "الكاس" إلى أن قائمة فريق الاتحاد سوف تشهد تغييرات كبيرة خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بضم عناصر أجنبية ومحلية على مستوى عالٍ.
وقالت شبكة قنوات الكاس عبر حسابها الرسمي على منصة (إكس): "اللجنة الفنية بنادي الاتحاد السعودي تضع لاعب أتلانتا الدولي النيجيري أديمولا لوكمان (26) عامًا ضمن أبرز خياراتها العناصرية لتدعيم صفوف الفريق الأول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة التي ستشهد تغييرات كبيرة ".
يُذكر أن لوكمان لعب في جميع الفئات السنية للمنتخبات إنجلترا حيث توج مع منتخب تحت 17 سنة بلقب كأس العالم لكن لم تسنح له الفرصة لارتداء قميص المنتخب الأول ليقرر في عام 2022 تمثيل منتخب نيجيريا.