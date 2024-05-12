مهاجم أتلانتا الإيطالي على رادار الاتحاد

يُذكر أن لوكمان لعب في جميع الفئات السنية للمنتخبات إنجلترا حيث توج مع منتخب تحت 17 سنة بلقب كأس العالم لكن لم تسنح له الفرصة لارتداء قميص المنتخب الأول ليقرر في عام 2022 تمثيل منتخب نيجيريا.