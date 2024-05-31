الكشف عن قائمتَيْ الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين "أغلى الكؤوس".. تعرَّف عليهما

في المقابل، أعلن "كاسترو"، مدرب النصر، تشكيلة فريقه كالآتي: دافيد أوسبينا، عبدالإله العمري، علي لاجامي، سلطان الغنام، تيليس، عبدالله الخيبري، بروزوفيتش، أوتافيو، أيمن يحيى، كريستيانو رونالدو وساديو ماني.