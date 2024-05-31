الكشف عن قائمتَيْ الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين "أغلى الكؤوس".. تعرَّف عليهما

كشف مدربا الهلال والنصر عن التشكيلتَيْن الأساسيتَيْن اللتين سيخوضان بهما مواجهة نهائي "أغلى الكؤوس" كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، بقيادة الحكم الأرجنتيني "داريو هيريرا".
أعلن مدرب الهلال، البرتغالي "خيسوس"، قائمة الهلال على النحو الآتي: ياسين بونو، سعود عبدالحميد، كوليبالي، علي آل بليهي، لودي، نيفيز، سلمان الفرج، ميشايل، مالكوم، سالم الدوسري وميتروفيتش.
في المقابل، أعلن "كاسترو"، مدرب النصر، تشكيلة فريقه كالآتي: دافيد أوسبينا، عبدالإله العمري، علي لاجامي، سلطان الغنام، تيليس، عبدالله الخيبري، بروزوفيتش، أوتافيو، أيمن يحيى، كريستيانو رونالدو وساديو ماني.