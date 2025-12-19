دوري يلو.. فوزان وتعادل حصيلة افتتاح مباريات الجولة 12

انطلقت اليوم الجمعة منافسات الجولة 12 من بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو"، بإقامة ثلاث مباريات، كانت حصيلتها فوزين وتعادل.
وصعد فريق البكيرية إلى المركز الرابع بعدما حقق فوزًا ثمينًا خارج أرضه على مضيفه الأنوار بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب نادي الأنوار في محافظة حوطة بني تميم.
وبهذه النتيجة، رفع البكيرية رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمّد رصيد الأنوار عند 10 نقاط في المركز الرابع عشر.
وفاز العربي على ضيفه الباطن بهدف دون مقابل، ليزيد من متاعب الفريق القادم من مدينة حفر الباطن، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب نادي البكيرية في محافظة البكيرية.
وبهذا الفوز، رفع العربي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني عشر، في حين بقي الباطن في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط.
وخيم التعادل السلبي على مواجهة الجبيل مع ضيفه الجبلين، التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.
وتقاسم الفريقان نقاط المباراة، حيث رفع الجبلين رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس، كما رفع الجبيل رصيده إلى نقطتين أبقتاه في المركز الأخير.
وتُستكمل مباريات الجولة غدًا السبت بإقامة ثلاث مباريات، حيث يستضيف الطائي نظيره الفيصلي على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، ويواجه العلا نظيره الجندل على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، فيما يلاقي العدالة فريق الوحدة على ملعب نادي هجر بمدينة الأحساء.
وتُختتم مباريات الجولة 12 يوم الأحد المقبل بإقامة ثلاث مواجهات، إذ يحل الرائد ضيفًا على العروبة على ملعب مدينة الجوف، ويستضيف جدة فريق أبها المتصدر على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، وفي ختام الجولة يلاقي الدرعية نظيره الزلفي على ملعب نادي الرياض بمدينة الرياض.