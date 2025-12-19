دوري يلو.. فوزان وتعادل حصيلة افتتاح مباريات الجولة 12

وتُستكمل مباريات الجولة غدًا السبت بإقامة ثلاث مباريات، حيث يستضيف الطائي نظيره الفيصلي على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، ويواجه العلا نظيره الجندل على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، فيما يلاقي العدالة فريق الوحدة على ملعب نادي هجر بمدينة الأحساء.