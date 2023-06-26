تطورات جديدة في مفاوضات النصر مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش

ونشرت سكاي سبورتس تقريراً قالت فيه:" انتهى اللقاء المنتظر بين ممثلي مارسيلو بروزوفيتش والنصر والإنتر، الوجهات متقاربة، حيث يخطط النادي السعودي، بعد وصوله إلى ميلان مع وفد يضم أيضاً أحمد الغامدي، الرئيس التنفيذي للنادي، لإغلاق العملية هذا الأسبوع".