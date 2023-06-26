تطورات جديدة في مفاوضات النصر مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" عن تطورات جديدة في مفاوضات نادي النصر مع لاعب الوسط الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لحسم صفقة انتقاله لصفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي 2023 قادماً من إنتر ميلان.
ونشرت سكاي سبورتس تقريراً قالت فيه:" انتهى اللقاء المنتظر بين ممثلي مارسيلو بروزوفيتش والنصر والإنتر، الوجهات متقاربة، حيث يخطط النادي السعودي، بعد وصوله إلى ميلان مع وفد يضم أيضاً أحمد الغامدي، الرئيس التنفيذي للنادي، لإغلاق العملية هذا الأسبوع".
وتابع التقرير: "في الواقع، توصل الإنتر إلى اتفاق مع النصر السعودي مقابل 23 مليوناً للاعب خط الوسط الكرواتي.
وأكدت الشبكة أن اللاعب سيحصل على راتب قدره 20 مليوناً سنوياً مقابل عقد مدته ثلاث سنوات، في الإنتر كان لديه عقد حتى عام 2026 بمبلغ إجمالي قدره 12 مليوناً في الموسم الواحد.
من جانبه، أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، أن نادي النصر ينتظر الضوء الأخضر من لاعب الوسط الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لحسم صفقة انتقاله لصفوف الفريق.
وقال خبير سوق الانتقالات عبر حسابه الشخصي على "تويتر":" الصفقة سارية مع الإنتر مقابل 22/23 مليون يورو منذ الأحد، ولا توجد مشاكل بين الناديين.. الأمر يعتمد فقط على بروزوفيتش الآن".
ويرتبط بروزوفيتش بعقد مع إنتر ميلان الإيطالي حتى عام 2026 براتب إجمالي قدره 12 مليون يورو في الموسم الواحد.