منتخب إيران يقتنص فوزًا ثمينًا في الوقت بدل الضائع من ويلز

حقق منتخب إيران انتصارًا قاتلاً على نظيره منتخب ويلز بهدفين دون رد، في الوقت بدل الضائع ليحافظ على آماله في التأهل لدور المقبل اليوم الجمعة على إستاد "أحمد بن علي" في مدينة الريان، ضمن مباريات المجموعة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™.
نجح منتخب إيران في تسجيل هدفه الأول بالدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بعد تسديدة صاروخية من اللاعب روزبه جشمي، وقبل إطلاق الحكم صافرة نهاية اللقاء نجح رامين رضائيان في تسجيل هدف إيران الثاني في الدقيقة 90+11.
بهذه النتيجة حصد المنتخب الإيراني بذلك أول ثلاث نقاط له في مونديال قطر متساويًا مع المنتخب الإنجليزي الذي يلتقي اليوم نظيره الأميركي على ملعب إستاد البيت، بينما تجمد رصيد منتخب ويلز عند نقطة واحدة.
وشهدت المباراة إشهار أول بطاقة حمراء في مونديال قطر 2022، حينما أعاق واين هينيسي حارس مرمى ويلز مهاجم منتخب إيران مهدي تارمي في هجمة مرتدة، وذلك عند الدقيقة 87 من زمن اللقاء، بعد العودة لتقنية الفيديو.