منتخب إيران يقتنص فوزًا ثمينًا في الوقت بدل الضائع من ويلز

حقق منتخب إيران انتصارًا قاتلاً على نظيره منتخب ويلز بهدفين دون رد، في الوقت بدل الضائع ليحافظ على آماله في التأهل لدور المقبل اليوم الجمعة على إستاد "أحمد بن علي" في مدينة الريان، ضمن مباريات المجموعة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™.