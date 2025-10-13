المدير الفني لمنتخب العراق يؤكد جاهزية فريقه لمواجهة الأخضر غدًا

وأضاف أن اللاعب زيدان إقبال يُعد من العناصر المميزة في صفوف المنتخب العراقي، مبينًا أن عددًا من اللاعبين شاركوا لدقائق محدودة في مواجهة إندونيسيا السابقة بهدف تجهيزهم للقاء الغد، وأن الوقت بين المباراتين قصير، وسيتم تحديد مدى جاهزية اللاعبين خلال الساعات القادمة، مشيرًا إلى أن أيمن حسين جاهز للمشاركة ويُعد من اللاعبين المهمين في الفريق.