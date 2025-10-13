المدير الفني لمنتخب العراق يؤكد جاهزية فريقه لمواجهة الأخضر غدًا

أكد المدير الفني لمنتخب العراق غراهام أرنولد، جاهزية المنتخب لخوض مواجهة نظيره السعودي غدًا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الرابع من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وأوضح أرنولد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، أن مواجهة الغد تُعد خاصة ويتطلع المنتخب العراقي إلى الفوز بها، مشيرًا إلى أن الحضور الإعلامي الكبير يعكس أهمية وقيمة المواجهة المرتقبة.
وبيّن أن المنتخب السعودي يمتلك فرصتين للتأهل سواء بالفوز أو التعادل، وهو ما سيزيد من حجم الضغط عليهم، خصوصًا مع الحضور الجماهيري الكبير المتوقع في المباراة.
وأضاف أن اللاعب زيدان إقبال يُعد من العناصر المميزة في صفوف المنتخب العراقي، مبينًا أن عددًا من اللاعبين شاركوا لدقائق محدودة في مواجهة إندونيسيا السابقة بهدف تجهيزهم للقاء الغد، وأن الوقت بين المباراتين قصير، وسيتم تحديد مدى جاهزية اللاعبين خلال الساعات القادمة، مشيرًا إلى أن أيمن حسين جاهز للمشاركة ويُعد من اللاعبين المهمين في الفريق.
من جانبه، أكد لاعب المنتخب العراقي إبراهيم بايش, أن المنتخب يترقب مباراة كبيرة أمام نظيره السعودي، مشيدًا بقوة المنتخب السعودي وما يضمه من أسماء مميزة، معربًا عن ثقته في تقديم مستوى مشرف وتحقيق نتيجة إيجابية، وأن المباراة لن تنتهي بالتعادل.