منتخبات فلسطين والسعودية ومصر والجزائر تبلغ الدور نصف النهائي

تأهلت منتخبات فلسطين والسعودية ومصر والجزائر للدور نصف النهائي في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، التي تُقام في مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 20 يوليو الحالي وحتى 6 أغسطس المقبل.
في المباراة الأولى حقق منتخب فلسطين فوزًا على منتخب الأردن بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.
سجل لمنتخب الأردن اللاعب علاء دية، بينما جاء هدف منتخب فلسطين بوساطة محمد صندوقة الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.
وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب السعودي بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح على منتخب اليمن، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.
وفاز لاعب المنتخب السعودي أسامة المرمش بجائزة أفضل لاعب في المباراة.
وفي المباراة الثالثة، حقق منتخب مصر فوزًا على منتخب المغرب بنتيجة 2-1 ليتأهل إلى المربع الذهبي.
سجل هدفي منتخب مصر كلٌ من أحمد حواش وصلاح مصطفى، بينما جاء هدف منتخب المغرب عن طريق أسامة اليعقوبي، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة.
وفي ختام مباريات دور الثمانية فاز منتخب الجزائر على منتخب تونس بهدف دون رد، سجله اللاعب حاجي عفاري، والذي حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.
وبتلك النتائج، يلتقي المنتخب الفلسطيني مع منتخب السعودية، ومنتخب مصر أمام منتخب الجزائر في الدور نصف النهائي، يوم الأربعاء المقبل.