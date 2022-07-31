منتخبات فلسطين والسعودية ومصر والجزائر تبلغ الدور نصف النهائي

تأهلت منتخبات فلسطين والسعودية ومصر والجزائر للدور نصف النهائي في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، التي تُقام في مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 20 يوليو الحالي وحتى 6 أغسطس المقبل.