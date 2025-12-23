الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يختتم نهائيات FIFAe 25 للمنتخبات في SEF Arena

ودخل المنتخب السعودي منافسات Rocket League بصفته حامل اللقب، بعد تتويجه بالبطولة في النسخة الماضية على حساب المنتخب الفرنسي. وتمكّن المنتخب السعودي هذا العام من مواصلة مشواره القوي والوصول مجددًا إلى النهائي، ليواجه المنتخب الفرنسي في مواجهة مرتقبة أعادت سيناريو نهائي العام الماضي. وبعد سلسلة مباريات قوية ومتكافئة، تُوِّج المنتخب الفرنسي باللقب، فيما حلّ المنتخب السعودي في المركز الثاني، مؤكدًا استمرارية حضوره القوي وثبات مستواه ضمن نخبة المنتخبات العالمية في هذه اللعبة.