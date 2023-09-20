الهلال يودع الكوري الجنوبي: "شكرًا جانغ.. معًا كتبنا التاريخ"

وانضم جانغ هيون سو "31 عامًا" للهلال عام 2019 قادمًا من صفوف نادي إف سي طوكيو الياباني؛ حيث شارك منذ ذلك الوقت في 146 مباراة رسمية مع الفريق الأول في مختلف المسابقات، وحقّق عددًا من الألقاب مع الفريق؛ أبرزها: دوري أبطال آسيا، والدوري السعودي.