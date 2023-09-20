الهلال يودع الكوري الجنوبي: "شكرًا جانغ.. معًا كتبنا التاريخ"

أعلن نادي الهلال، اليوم الأربعاء، رحيلَ مدافع الفريق الكروي الأول الكوري الجنوبي جانغ هيون سو عن صفوفه.
ونشر النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي على منصة "x"، مقطعًا لأبرز لحظات اللاعب في صفوفه، وعلق عليه: " #شكرًا_جانغ.. معًا كتبنا التاريخ".
وكان نادي الهلال كشف في يوليو الماضي عن إصابة جانغ هيون سو بورم حميد في الغدد الليمفاوية؛ مما تسبّب في غيابه عن تحضيرات الفريق الحالية لموسم 2024/2023.
ومن المقرّر أن يجدّد المدافعُ الكوري الجنوبي عقدَه مع الهلال، والذي انتهى في 30 يونيو الماضي، إلا أن اكتشاف إصابته بـ"ورم حميد" أوقف المفاوضات وسط تضارب في الأنباء بشأن مستقبل اللاعب.
وانضم جانغ هيون سو "31 عامًا" للهلال عام 2019 قادمًا من صفوف نادي إف سي طوكيو الياباني؛ حيث شارك منذ ذلك الوقت في 146 مباراة رسمية مع الفريق الأول في مختلف المسابقات، وحقّق عددًا من الألقاب مع الفريق؛ أبرزها: دوري أبطال آسيا، والدوري السعودي.