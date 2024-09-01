الإنجليزي "إيفان توني" يشارك في تدريبات الأهلي.. بعد ساعات من وصوله إلى جدة

شهدت تدريباتُ الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي، اليوم الأحد، مشاركةَ المهاجم الإنجليزي "إيفان توني" بعد ساعات من وصوله إلى مدينة جدة.
وكان الأهلي قد أعلن، أمس السبت، التعاقد رسميًّا مع المهاجم الإنجليزي "توني" حتى 2028 قادمًا من برينتفورد الإنجليزي.
ونشر نادي الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، صورًا من وصول اللاعب، وعلّق عليها: "الغزال الأسمر إيڤان توني في جدة".
ويملك "توني" مسيرة مميزة في الدوري الإنجليزي على مدار 4 مواسم سابقة، خاض خلالها 85 مباراة، ونجح في تسجيل 36 هدفًا، وصنع 11 تمريرة حاسمة.