"راموس" يبلغ مسؤولي الاتحاد بقراره في العرض المقدم له

ورحل سيرجيو راموس (37 عاما) ، عن صفوف النادي الفرنسي في يونيو الماضي، الذي كان قد انضم إليه في صيف 2021، قادماً من ريال مدريد، في صفقة انتقال حر، والذي لعب في الفترة من 2005 وحتى 2021 .