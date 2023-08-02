وفقًا لـ "فابريزيو رومانو".. الأهلي يستهدف التعاقد مع "ماركوس يورنتي"

ذكرت تقارير صحفية أن الدولي الإسباني ماركوس يورنتي لاعب خط وسط أتليتكو مدريد بات ضمن اهتمامات نادي الأهلي السعودي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ووفقًا لفابريزيو رومانو، الصحفي الشهير المتخصص في الانتقالات: هناك اهتمام من جانب نادي الأهلي السعودي، للتعاقد مع الدولي الإسباني ماركوس يورنتي لكن لم يتم تقديم أي عرض رسمي لأتليتكو مدريد.
وقال خبير سوق انتقالات اللاعبين عبر حسابه الرسمي على منصة "X" "تويتر" سابقًا: "نفى كل من مصادر أتليتكو مدريد والأهلي وجود أي اتفاق بشأن ماركوس يورنتي".
وأضاف : "هناك اهتمام لكن لا توجد صفقة قائمة ولا يوجد عرض رسمي لأتليتكو مدريد هذا الموسم".
في حين ذكر موقع "ذا أتلتيك" أن اللاعب قرر الانتقال إلى الدوري السعودي على الرغم من أن دييغو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد يضع لاعب خط الوسط ضمن خططه للموسم الجديد.
وكشف موقع "ذا أتلتيك" أن الأهلي يجهز 23 مليون يورو من أجل التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، ويمتد عقده مع أتليتكو مدريد حتى 30 يونيو 2027.