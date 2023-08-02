وفقًا لـ "فابريزيو رومانو".. الأهلي يستهدف التعاقد مع "ماركوس يورنتي"

ووفقًا لفابريزيو رومانو، الصحفي الشهير المتخصص في الانتقالات: هناك اهتمام من جانب نادي الأهلي السعودي، للتعاقد مع الدولي الإسباني ماركوس يورنتي لكن لم يتم تقديم أي عرض رسمي لأتليتكو مدريد.