ضمن الجولة الخامسة لمنطقة الغرب في دوري الأبطال.. الأهلي يواجه الشارقة للتمسك بالصدارة والدحيل يتربص بالاتحاد

من جهته، تجاوز الاتحاد عقبة الشارقة بسهولة في الجولة الرابعة، محققًا فوزًا بثلاثية نظيفة، ما يمنحه دفعة معنوية قوية قبل لقاء الدحيل، الذي لم ينجح حتى الآن في الحفاظ على نظافة شباكه في البطولة.