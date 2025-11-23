ضمن الجولة الخامسة لمنطقة الغرب في دوري الأبطال.. الأهلي يواجه الشارقة للتمسك بالصدارة والدحيل يتربص بالاتحاد

يسعى فريق الأهلي السعودي الأول لكرة القدم إلى تحقيق انتصار جديد عندما يلتقي ضيفه الشارقة الإماراتي، غدًا الاثنين، على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الخامسة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
وقد أظهر الأهلي قوة هجومية كبيرة بعد تسجيله 12 هدفًا، وهو أعلى رصيد تهديفي في البطولة حتى الآن.
في المقابل، يدخل الشارقة اللقاء بوضع صعب بعد تراجع مستواه، إذ حصد أربع نقاط في أول جولتين، قبل أن يتعرض لخسارتين متتاليتين.
يستضيف فريق الدحيل القطري نظيره الاتحاد السعودي، غدًا الاثنين، على ملعب عبدالله بن خليفة في الدوحة.
وقدّم الدحيل أفضل عروضه هذا الموسم بفوزه 4-1 على شباب الأهلي الإماراتي قبل ثلاثة أسابيع، وسيكون الفريق عازمًا على تكرار الأداء ذاته في مواجهة جديدة قوية.
ويحتل الدحيل المركز السابع برصيد أربع نقاط، ويمنحه الفوز فرصة التقدم على الاتحاد في جدول الترتيب مع احتدام الصراع على بطاقات التأهل إلى دور الـ16.
من جهته، تجاوز الاتحاد عقبة الشارقة بسهولة في الجولة الرابعة، محققًا فوزًا بثلاثية نظيفة، ما يمنحه دفعة معنوية قوية قبل لقاء الدحيل، الذي لم ينجح حتى الآن في الحفاظ على نظافة شباكه في البطولة.
وبعد تسجيله هدفًا واحدًا فقط في أول مباراتين، انتفض الاتحاد وسجل سبعة أهداف في اللقاءين التاليين، مما يعكس قوة هجومية كبيرة قد تُشكّل عبئًا ثقيلًا على دفاع الدحيل.
يتصدر الهلال السعودي ترتيب أندية منطقة الغرب برصيد 12 نقطة من أربع مباريات، يليه الأهلي والوحدة بـ10 نقاط، ثم تراكتور بـ8 نقاط، وشباب الأهلي بـ7 نقاط، والاتحاد بـ6 نقاط، والدحيل والشارقة بـ4 نقاط لكل منهما، والغرافة بـ3 نقاط، والسد بنقطتين، والشرطة بنقطة، بينما لا يزال رصيد ناساف خاليًا من النقاط.