مدافع ريال مدريد "ناتشو" يدرس عرض "القادسية"

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن مفاوضات القادسية للتعاقد مع "ناتشو فرنانديز" مدافع ريال مدريد.
وبحسب ما نشره الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو": فإن مسؤولي القادسية قدموا للاعب الإسباني عقدًا لمدّة عامين، بعد اتفاقه مع نادي الاتحاد.
وقال الصحفي بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس": إن "ناتشو" يدرس بجدية الموافقة على عرض القادسية مع انتظار اتخاذ إدارة ريال مدريد قرارهم النهائي في الأيام المقبلة.
وكانت قد أفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بأن النادي الذي صعد مؤخرًا إلى الدوري السعودي للمحترفين، يقترب من التعاقد مع الإسباني "ناتشو" خلال هذا الصيف.