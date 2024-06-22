مدافع ريال مدريد "ناتشو" يدرس عرض "القادسية"

وكانت قد أفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بأن النادي الذي صعد مؤخرًا إلى الدوري السعودي للمحترفين، يقترب من التعاقد مع الإسباني "ناتشو" خلال هذا الصيف.