أخضر السيدات ينهي تحضيراته لمباراة المركز الثالث في البطولة الدولية

اختتم المنتخب السعودي لكرة القدم للسيدات مساء اليوم الجمعة تدريباته استعداداً لمواجهته الأخيرة في البطولة الدولية الودية أمام منتخب ماليزيا غداً، من أجل تحديد الفائز بالمركز الثالث.
بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، ثم تبعها ألعاب مصغرة على نصف مساحة الملعب، حيث ركزت مدربة المنتخب الوطني "روزا لابي سيبالا" في نهاية المران على الركلات الترجيحية.
واجتمعت مدربة المنتخب باللاعبات بعد نهاية المران في أرضية الملعب لتحفيزهن وتشجيعهن لمواجهة الغد، التي يحتضنها ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.
وشهد المران غياب اللاعبتين نورة إبراهيم و فدوى خالد بسبب الإصابة.