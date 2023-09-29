أخضر السيدات ينهي تحضيراته لمباراة المركز الثالث في البطولة الدولية

اختتم المنتخب السعودي لكرة القدم للسيدات مساء اليوم الجمعة تدريباته استعداداً لمواجهته الأخيرة في البطولة الدولية الودية أمام منتخب ماليزيا غداً، من أجل تحديد الفائز بالمركز الثالث.