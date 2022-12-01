كأس العالم قطر 2022.. البرازيل والكاميرون والبرتغال وكوريا الجنوبية في ختام منافسات الجولة الثالثة

تختتم اليوم الجمعة مباريات الجولة الثالثة من منافسات كأس العالم قطر 2022، بالعديد من المباريات القوية، حيث تُقام أربع مباريات على النحو التالي:
تُقام المباراة الساعة الـ6 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب المدينة التعليمية، ويقع المنتخبان بالمجموعة الثامنة بجانب منتخبي غانا والأوروجواي.
يحتل منتخب البرتغال صدارة المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على منتخبي غانا، والأوروجواي، في حين تمتلك كوريا الجنوبية نقطة واحدة إثر خسارتها أمام منتخب غانا وتعادلها سلبيًا أمام الأوروجواي.
تُقام المباراة الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الجنوب، وهما بالمجموعة الثامنة إلى جانب منتخبي البرتغال وكوريا الجنوبية.
يمتلك منتخب غانا 3 نقاط، بعد فوزه على كوريا الجنوبية، وخسارته أمام البرتغال، في حين يمتلك منتخب الأوروجواي نقطة واحدة بعد هزيمته أمام البرتغال وتعادله سلبيًا أمام كوريا الجنوبية.
تُقام المباراة في تمام الـ10 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب 974، ويقع المنتخبان بالمجموعة السابعة إلى جانب منتخبي البرازيل والكاميرون.
تدخل صربيا المباراة ولديها نقطة واحدة، بعد التعادل الإيجابي أمام الكاميرون والخسارة أمام البرازيل، في حين تمتلك سويسرا 3 نقاط بعد فوزها على الكاميرون ، وخسارتها أمام البرازيل.
تُقام المباراة الـ10 مساء على ملعب لوسيل، ويقع كل منهما بالمجموعة السابعة بجانب منتخبي صربيا وسويسرا.
اعتلى منتخب البرازيل صدارة المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على منتخبي صربيا وسويسرا، بينما يمتلك منتخب الكاميرون نقطة واحدة بعد التعادل السلبي أمام صربيا، والخسارة أمام سويسرا.