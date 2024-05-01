في مجال تمكين المرأة .. الاتحاد السعودي يشارك في الجلسة الحوارية عن الإنجازات النوعية

شارك الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين الماضي، في الجلسة الحوارية التي أقامتها شركة بيبسيكو الراعي الاستراتيجي للدوري الممتاز للسيدات، والتي جاءت احتفاءً بالإنجازات النوعية التي تحققت في مجال تمكين المرأة في المملكة، وتركز الحديث فيها عن الإنجازات الرائدة للمرأة السعودية التي وصلت إلى آفاق جديدة في عالم كرة القدم.