في مجال تمكين المرأة .. الاتحاد السعودي يشارك في الجلسة الحوارية عن الإنجازات النوعية

شارك الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين الماضي، في الجلسة الحوارية التي أقامتها شركة بيبسيكو الراعي الاستراتيجي للدوري الممتاز للسيدات، والتي جاءت احتفاءً بالإنجازات النوعية التي تحققت في مجال تمكين المرأة في المملكة، وتركز الحديث فيها عن الإنجازات الرائدة للمرأة السعودية التي وصلت إلى آفاق جديدة في عالم كرة القدم.
وأُقيمت الجلسة الحوارية تحت شعار "تمكني"، بحضور مدير إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عالية الرشيد، والرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو أحمد الشيخ، وأنفال الدحيلان مدير التسويق في بيبسيكو، بالإضافة إلى حارس المنتخب الوطني الأول ونادي النصر للسيدات سارة خالد، ومدربة نادي الاتحاد للسيدات كيلي ليندزي.
واُفتتحت الجلسة بحوار مع الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو الذي أشاد بأهمية تمكين المرأة في المجال الرياضي متمنيًا مستقبلاً مثمرًا وزاهرًا بالإنجازات السعودية محليًا وعالميًا.
وأثنى أحمد الشيخ على نجاح المسابقات الكروية مشيدًا بالجهود التي بذلتها إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي من أجل تطوير اللعبة ورفع مستوياتها، حيث أبدى سعادته بدور بيبسيكو كشركاء في دعم تنمية المشروع الرياضي النسائي.
من جانب آخر أعربت عالية الرشيد مدير إدارة كرة القدم النسائية عن سعادتها بالاهتمام الكبير بتنمية المرأة رياضيًا، مشيرة إلى أن مهرجانات اكتشاف المواهب والحملات التوعوية عززت من إيصال الرسالة التي كانت تهدف إلى إتاحة مكان وبيئة محفزة لكل فتاة شغوفة ترغب بممارسة كرة القدم.
وتطرقت عالية الرشيد في حديثها إلى نتائج المبادرات والبرامج التي أطلقها الاتحاد السعودي بهدف إشراك بما يقارب 70 ألف طالبة من المواهب الناشئة في الفعاليّات الرياضية ويأتي في مقدمتها دوريات المدارس.
وذكرت أنفال الدحيلان مدير التسويق في بيبسيكو أن حلمها هو أن تستمر كل فتاة وامرأة في السعي إلى تحقيق أحلامها في أي مجال، ونحن الآن نعيش الحلم.
فيما عبّرت سارة خالد حارس المنتخب السعودي وسيدات النصر عن فخرها بالنمو الملحوظ للدوري السعودي الممتاز للسيدات، والذي يمكن معرفة ذلك بمجرد ملاحظة جودة اللاعبات المحترفات اللاتي تم استقطابهن خلال الموسم الماضي من الدوري.
كما توقعت كيلي ليندزي مدرب نادي الاتحاد للسيدات بمستقبل باهر للدوري الممتاز للسيدات، يمكّن جميع اللاعبات من تحقيق أحلامهن والعديد من النجاحات في الرياضة السعودية، معربة عن سعادتها بمشاركتها في صناعة التغيير والمساهمة في الارتقاء بمستوى الكرة السعودية للسيدات.