"التجارة": 5 ضوابط إلزامية لتنظيم المسابقات التجارية.. ترخيص مسبق وسحب بإشراف رسمي

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن هناك خمسة اشتراطات وضوابط رئيسة يجب على المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية الالتزام بها عند تنظيم المسابقات التجارية.
وبيّن أن الضوابط تشمل: إصدار ترخيص إلكتروني من الغرفة التجارية قبل إطلاق المسابقة، وتوضيح طريقة الاشتراك ونوعية الجوائز، وتحديد تواريخ البدء والانتهاء، مع تنفيذ السحب تحت إشراف الوزارة.
وأكد الحسين أن من أبرز الاشتراطات أيضًا: حظر اشتراط الشراء للدخول في السحب، ومنع رفع الأسعار خلال فترة المسابقة، ووجوب نشر رقم الترخيص في جميع إعلانات المسابقة، إضافة إلى منع مشاركة مقدم المسابقة أو أقاربه أو العاملين لدى المنشأة.
وأشار إلى أن الجهات المنظمة ملزمة بتسليم الجوائز خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الفرز، مع إعلان النتائج عبر نفس القنوات التي تم الإعلان من خلالها عن المسابقة، وعدم تجاوز مدة إقامة المسابقة الكاملة عن 60 يومًا من تاريخ الإعلان حتى تسليم الجوائز.
وشددت وزارة التجارة على مباشرتها مهامها الرقابية لضمان امتثال المنشآت والمتاجر بهذه الضوابط، مؤكدة أنها تضبط المخالفات وتُطبق العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري، والتي قد تصل إلى التشهير، السجن لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.